Strumento che schiaccia e accartoccia - Cruciverba

Soluzione 6 lettere : PRESSA

Significato/Curiosita : Strumento che schiaccia e accartoccia

Spostati a mano dagli operai stessi per lavorarli, sia da pressa a pressa che sulla stessa. le presse idrauliche sono mosse da cilindri ad olio e sono utilizzate...

