Specialista della scherma come Rossella Fiamingo - Cruciverba

Soluzione 8 lettere : SPADISTA

Significato/Curiosita : Specialista della scherma come rossella fiamingo

rossella fiamingo (catania, 14 luglio 1991) è una schermitrice italiana, specialista della spada, medaglia d'argento ai giochi olimpici di rio de janeiro...

Dei record. diventa la prima spadista italiana a vincere due mondiali nella spada femminile individuale e la terza spadista al mondo ad aggiudicarsi due...

