Sostiene i cavi dell alta tensione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sostiene i cavi dell alta tensione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : TRALICCIO

Significato/Curiosita : Sostiene i cavi dell alta tensione

Sufficientemente alta, i conduttori dovevano essere mantenuti in alta tensione per gli oltre 3 km della campata. per questo non furono impiegati normali cavi conduttori...

traliccio – sostegno metallico a travatura reticolare, molto usato nella costruzione di linee elettriche aeree traliccio equivalente – modello di calcolo... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 6 settembre 2022

