Sostanza in grado di bruciare i tessuti organici - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sostanza in grado di bruciare i tessuti organici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : CAUSTICA

Significato/Curiosita : Sostanza in grado di bruciare i tessuti organici

Bruciando i tessuti sottostanti, spesso fino alle ossa. tale reazione continua fino all'esaurimento del fosforo bianco dato che i tessuti organici sono molto...

Come: idrossido di sodio, soda caustica idrossido di potassio, potassa caustica ossido di calcio, calce viva caustica (ottica), l'inviluppo dei raggi... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 6 settembre 2022

Altre definizioni con sostanza; grado; bruciare; tessuti; organici; Quantità di sostanza intollerabile dall organismo; sostanza conservante ottenuta dalla soia; Una sostanza come l LSD; Particella minima di una sostanza in chimica; grado di durezza che si dà all acciaio; Indica l ottavo grado di durezza dei minerali; Un grado più di col; Foto 1 Una crociera sul Danubio Tempio di __, Belgrado ; Si usa in chiesa per bruciare l incenso; Ha in repertorio il brano bruciare per te; Che è atto a bruciare ; Dare alle fiamme, bruciare ; Pianta da cui si producono anche carta e tessuti ; Il disegno che si rifà ai tessuti mimetici militari; Una trama usata per tessuti come il velluto; Fabbriche di tessuti per cravatte; Combustibile derivato da rifiuti organici ; Composti organici , naturali o sintetici; Residui organici utilizzati come concime; Un combustibile da rifiuti organici ; Cerca nelle Definizioni