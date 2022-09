Sono vicini nell affresco della Creazione di Adamo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono vicini nell affresco della Creazione di Adamo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : INDICI

Significato/Curiosita : Sono vicini nell affresco della creazione di adamo

Cercando altri significati, vedi creazione di adamo (disambigua). la creazione di adamo è un affresco (280x570 cm) di michelangelo buonarroti, databile...

Determinata da tre numeri interi h, k, e l, gli indici di miller. vengono indicati (hkl), e ciascun indice denota un piano ortogonale alla specifica direzione... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 6 settembre 2022

