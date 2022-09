Sono specializzati in un settore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono specializzati in un settore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : TECNICI

Significato/Curiosita : Sono specializzati in un settore

Un'economia particolarmente attiva nel settore secondario è semplicemente impegnata nella lavorazione dei prodotti del settore primario, altre volte si dedica...

Relativa agli istituti tecnici economici. per approfondire il quadro orario si veda la pagina relativa agli istituti tecnici tecnologici. i quadri orario... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 6 settembre 2022

Altre definizioni con sono; specializzati; settore; sono nati come Trade Unions; sono vicini nell affresco della Creazione di Adamo; In Borsa sono le società con azioni più affidabili; Gi uomini sono artefici dei propri; Operai specializzati ; Militari specializzati in costruzioni; Nuotatori specializzati in uno stile; Falegnami specializzati ; Un settore della bussola; Si dice di settore che non rende e si vorrebbe tagliare; settore che riguarda la lavorazione della terra; Il proprio settore lavorativo; Cerca nelle Definizioni