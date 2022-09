Sono nati come Trade Unions - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono nati come Trade Unions. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SINDACATI

Significato/Curiosita : Sono nati come trade unions

(cgl). esistono sia sindacati dei lavoratori che sindacati dei datori di lavoro (detti organizzazioni datoriali). la storia dei sindacati è però soprattutto... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 6 settembre 2022

Altre definizioni con sono; nati; come; trade; unions; sono specializzati in un settore; sono vicini nell affresco della Creazione di Adamo; In Borsa sono le società con azioni più affidabili; Gi uomini sono artefici dei propri; Bui, male illuminati ; Gli abbonati che pagano... più del dovuto; Beni pubblici destinati all uso dei cittadini; Spronati all azione; Acidi come DNA e RNA; Quello di potassio è usato anche come deodorante; Specialista della scherma come Rossella Fiamingo; A molti piace come digestivo; Azienda che si occupa di strade sigla; Un bisonte delle strade sigla; Così sono dette le fondamentali infrastrutture come ponti e autostrade ; Pista accanto ad alcune strade ; Cerca nelle Definizioni