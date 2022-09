Sono chiamate anche racchette da neve - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono chiamate anche racchette da neve. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : CIASPOLE

Significato/Curiosita : Sono chiamate anche racchette da neve

Inuit sono uno dei due gruppi principali insieme agli yupik: il termine dispregiativo «eschimesi» (che significa «fabbricante di racchette da neve», mentre...

Le racchette da neve (o caspe, ciaspe, ciaspole oppure anche ciastre) sono uno strumento che consente di spostarsi agevolmente a piedi sulla neve fresca... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 6 settembre 2022

