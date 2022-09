Soffiano due volte l anno sull Oceano Indiano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Soffiano due volte l anno sull Oceano Indiano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MONSONI

Significato/Curiosita : Soffiano due volte l anno sull oceano indiano

Significati, vedi atlantico (disambigua). l'oceano atlantico, detto brevemente atlantico, è il secondo oceano della terra per estensione, di cui ricopre...

Cambiamenti climatici in atto. i monsoni tardivi tendono, comunque, ad essere meno piovosi di quelli precoci. dal 1994 ad oggi i monsoni in india tendono ad essere... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 6 settembre 2022

