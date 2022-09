Lo è sia il cavallo che l asino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo è sia il cavallo che l asino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : EQUINO

Significato/Curiosita : Lo e sia il cavallo che l asino

Riconosciute per legge: asino dell'amiata asino dell'asinara asino di martina franca asino ragusano asino romagnolo asino pantesco asino sardo asino viterbese (di...

Il piede equino (o equinismo) è una deformità in cui l'asse del piede forma con l'asse della gamba un angolo superiore all'angolo retto. in altri termini... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 6 settembre 2022

Altre definizioni con cavallo; asino; Corsa ippica in cui il cavallo traina un carro; Un cavallo dal mantello a tre colori; Irritabile come un cavallo spaventato; Un cavallo dal pelame rossiccio; Incitamento all asino ; Vociare... come un asino ; Con l asino , nel presepio; Percossa... da asino ; Cerca nelle Definizioni