Regola il flusso dell acqua - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Regola il flusso dell acqua. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : RUBINETTO

Diversi tipi di rubinetti e di valvole, tra cui: rubinetto a vitone rubinetto a maschio miscelatore monocomando miscelatore termostatico rubinetto a spillo valvola... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 6 settembre 2022

Altre definizioni con regola; flusso; dell; acqua; In certe lampade regola l intensità luminosa; regola no il moto dei pianeti; Irregola re, non conforme alla norma; Puo regola re la fuoriuscita di un gas; Regolano il flusso di sangue all interno del cuore; Produzione del flusso induttore in una macchina elettrica; Un flusso copioso; Unità di misura del flusso luminoso; Abitante dell a metà meridionale del Belgio; Javier, grande capitano dell a storia dell Inter; La moneta transalpina prima dell euro; Quella dell Anello è apparsa in una nota trilogia; Un isola dell e Egadi; Uccello acqua tico nero; Famose grotte acqua tiche della Sardegna; Mammifero acqua tico dei Sirenidi; Ospitano un famoso acqua rio; Cerca nelle Definizioni