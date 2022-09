Quello di potassio è usato anche come deodorante - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quello di potassio è usato anche come deodorante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ALLUME

Significato/Curiosita : Quello di potassio e usato anche come deodorante

Doppio di alluminio e potassio dodecaidrato o potassio-allume più noto come allume di potassio e allume di rocca è un sale misto di alluminio e potassio dell'acido...

