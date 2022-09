C è quello su un foglio e quello del destino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: C è quello su un foglio e quello del destino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : DISEGNO

Significato/Curiosita : C e quello su un foglio e quello del destino

Condizione, è il più misero di tutti! la volontà umana non è libera e l'uomo non è, come credono alcuni filosofi, padrone del suo destino. i beni e i mali...

Artistici. il disegno può essere inteso come svago personale, come espressione artistica o come strumento lavorativo, per esempio nel disegno tecnico, industriale... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 6 settembre 2022

