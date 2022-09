Quella di tornare è un brano di Carmen Consoli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quella di tornare è un brano di Carmen Consoli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ABITUDINE

Significato/Curiosita : Quella di tornare e un brano di carmen consoli

carmen consoli (catania, 4 settembre 1974) è una cantautrice e polistrumentista italiana. soprannominata "la cantantessa", nella sua carriera ha pubblicato...

O su abitudine wikizionario contiene il lemma di dizionario «abitudine» wikimedia commons contiene immagini o altri file su abitudine abitudine, su treccani... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 6 settembre 2022

