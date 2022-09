Quella scozzese arriva dall alto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quella scozzese arriva dall alto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : DOCCIA

Significato/Curiosita : Quella scozzese arriva dall alto

scozzese, che ha portato al referendum sulla devoluzione dell'11 settembre 1997 (74,3% sì) e alla conseguente ricostituzione del parlamento scozzese,...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi doccia (disambigua). si intende come doccia uno strumento che permette all'acqua di scivolare sopra... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 6 settembre 2022

Altre definizioni con quella; scozzese; arriva; dall; alto; In quella di Westminster è sepolto Isaac Newton; quella dell Anello è apparsa in una nota trilogia; quella cuneiforme è stata una delle prime; quella inglese vinse a Trafalgar; Quello scozzese è il Gordon nero focato; Segue Loch nel nome del maggior lago scozzese ; Prima città scozzese per popolazione; Collegamento scozzese tra il mare del Nord e l oceano Atlantico; arriva ai fornelli attraverso un tubo; Quando arriva in genere si scusa; Ne arriva no molte di spam; È arriva to come dice l annuncio a voce; È stata assorbita dall Eni; È stata assorbita dall Eni; È stata assorbita dall Eni; È stata assorbita dall Eni; Maglia con collo alto e risvoltato; Risalto visivo, chiara comprensibilità; Poesie d alto contenuto; alto prelato, vescovo; Cerca nelle Definizioni