Quella inglese vinse a Trafalgar - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quella inglese vinse a Trafalgar. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : FLOTTA

Significato/Curiosita : Quella inglese vinse a trafalgar

trafalgar (the divine lady) è un film del 1929 diretto da frank lloyd. il regista vinse l'oscar come miglior regia e il film ottenne, alla premiazione...

Disambiguazione – se stai cercando l'isola delle orcadi, vedi flotta (isola). il termine flotta è, nell'accezione più normale del termine, un gruppo di navi... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 6 settembre 2022

Altre definizioni con quella; inglese; vinse; trafalgar; quella di tornare è un brano di Carmen Consoli; quella televisiva realizza filmati fra; C è quella della ragione; Un classico della cucina è quella all arancia; Daniel, scrittore inglese ; Pistola mitragliatrice inglese ; Cappotto inglese ; Lo stagno inglese ; Squadra di calcio che vinse lo scudetto nel 1970; vinse a Monte Suello; Li vinse Coriolano; Il Brody che vinse l Oscar con il film Il pianista; Il Nelson di trafalgar ; Svetta in trafalgar Square; Mori a trafalgar ; Vinse e morì a trafalgar ; Cerca nelle Definizioni