Si può dire di un oggetto consumato dal tempo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si può dire di un oggetto consumato dal tempo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : VISSUTO

Significato/Curiosita : Si puo dire di un oggetto consumato dal tempo

Modi di dire più frequenti nella lingua italiana.

es) un anno vissuto pericolosamente

Altre definizioni con dire; oggetto; consumato; tempo; La si morde per non dire qualcosa; In un modo di dire accompagna la croce; Può confessare e dire messa; Ha dire tto Nuovo cinema Paradiso; Soggetto ... di ballate; oggetto di particolare favore divino; oggetto devozionale; oggetto che funziona da tramite per fare qualcosa; Un po di cibo non consumato ; Un associazione a difesa dei diritti dei consumato ri; Un amore mai consumato ; Difende i diritti dei consumato ri; Incapacità di parlare, a volte solo tempo ranea; Un passatempo con le carte; Lontano nel tempo o nello spazio; Trascorso da tempo ; Cerca nelle Definizioni