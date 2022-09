Punture mediche - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Punture mediche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : INIEZIONI

Significato/Curiosita : Punture mediche

Di una puntura di ape o vespa, per poi finire al valore massimo di 4 per le punture più dolorose. l'indice di schmidt vale solo per le punture degli insetti...

L'iniezione è un sistema di alimentazione che permette, ad esempio, di polverizzare il combustibile nei motori a combustione interna, tramite l'utilizzo...

