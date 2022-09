Possono essere da crash test e da sartoria - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Possono essere da crash test e da sartoria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : MANICHINI

Significato/Curiosita : Possono essere da crash test e da sartoria

Mazzoni il manichino e i suoi paesaggi, editoriale sometti, mantova, 2014, isbn 978-88-7495-519-0 spaventapasseri manichino da crash test bambola sessuale...

Che con il vimini intrecciato realizzavano anche i manichini. si hanno notizie scritte di manichini, in europa, definiti come grandi bambole, già alla... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 6 settembre 2022

Altre definizioni con possono; essere; crash; test; sartoria; possono guidare un auto; possono diventare purè; Frutti che possono essere retati; Sito su cui si possono prenotare hotel nel mondo; Può essere monometra o polimetra; essere presenti nella realtà; essere al comando; essere in crisi; Come i ride e i crash della batteria; Lo sono i crash , splash e ride nella batteria; Protest anti calvinisti in Francia; Chiesa che risale alla tradizione protest ante; Un test scolastico; Disposizione test amentaria; In sartoria è sinonimo di gherone; Custodia per arnesi da sartoria ; sartoria ... esotica; Nastro con armatura a tela usato in sartoria ; Cerca nelle Definizioni