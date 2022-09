Pianta da cui si producono anche carta e tessuti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pianta da cui si producono anche carta e tessuti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CANAPA

Significato/Curiosita : Pianta da cui si producono anche carta e tessuti

Nelle acque temperate producono delle gemme che, durante i freddi mesi invernali, si staccano dalla pianta con la sua morte e rimangono in quiescenza...

Disambiguazione – "canapa" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi canapa (disambigua). disambiguazione – se stai cercando altri significati... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 6 settembre 2022

Altre definizioni con pianta; producono; anche; carta; tessuti; pianta rampicante con grappoli di fiori lilla; La pianta detta anche pepe dei monaci; pianta delle Ericacee; Una pianta montana; Insieme di alberi che producono pigne; producono cera; producono pianticelle; Si riproducono come storioni, struzzi e quaglie; anche detta nocciolina americana; Quello di potassio è usato anche come deodorante; In cucina... ma in certe notti anche in cielo; Si scatta anche con il flash; carta da gioco francese; Nel gioco del ramino è un ottima carta ; La città rumena dello scrittore Mircea carta rescu; Pronta per essere buttata: carta __; Sostanza in grado di bruciare i tessuti organici; Il disegno che si rifà ai tessuti mimetici militari; Una trama usata per tessuti come il velluto; Fabbriche di tessuti per cravatte; Cerca nelle Definizioni