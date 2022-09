Pesce da cui deriva un olio apprezzato in medicina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pesce da cui deriva un olio apprezzato in medicina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : MERLUZZO

Significato/Curiosita : Pesce da cui deriva un olio apprezzato in medicina

Vegetali: da girasole, soia, palma, cocco, arachidi. più raramente si usano grassi animali: strutto suino, sego bovino o ovino, olio di pesce, olio di balena...

Maurizio merluzzo (prato, 3 settembre 1986) è un attore, doppiatore, direttore del doppiaggio, dialoghista e youtuber italiano. maurizio merluzzo nasce a... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 6 settembre 2022

