Oggetto per la pulizia del mantello degli equini - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Oggetto per la pulizia del mantello degli equini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : STRIGLIA

Significato/Curiosita : Oggetto per la pulizia del mantello degli equini

Meso-dolicomorfa. il mantello può essere baio, baio scuro e sauro mentre il mantello nero e grigio sono rari, inoltre è possibile notare la presenza di macchie...

In la repubblica, 19 gennaio 2009, p. 40. ^ andrea elefante, mourinho striglia l'inter e prepara la rivoluzione, su gazzetta.it, 20 gennaio 2009. ^ "balotelli... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 6 settembre 2022

