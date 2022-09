Negozio di alimentari molto economico ing - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Negozio di alimentari molto economico ing. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : DISCOUNT

Significato/Curiosita : Negozio di alimentari molto economico ing

Valore stimato in 93 milioni di dollari) in cambio di aiuti alimentari che non giunsero mai nella città. la proposta di immediata revoca della carica...

Stai cercando altri significati, vedi discount (disambigua). il discount (abbreviazione dell'inglese discount store) rappresenta una tipologia di operatore... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 6 settembre 2022

Altre definizioni con negozio; alimentari; molto; economico; Un negozio con coni e coppette; Un negozio di valigie e di borsette; negozio in cui si affittano VHS; L insieme dei dipendenti di un negozio ; Professionista che si occupa di piani alimentari ; Provviste alimentari , vettovaglie; Una sigla per i prodotti alimentari tipici; Multinazionale di confezioni alimentari ; Nel calcio, giocatore atletico che corre molto ; Il colore di una varietà di kiwi molto dolce; Una soluzione molto efficace per la salute; Grande montagna molto robusto; L accordo economico SME: Sistema __ Europeo; Ristorante verace, economico e tipico; Il settore economico comprendente le cantine sociali; Un sistema... estremamente economico per viaggiare; Cerca nelle Definizioni