Lieve diminuzione della trasparenza dell aria - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lieve diminuzione della trasparenza dell aria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : FOSCHIA

Significato/Curiosita : Lieve diminuzione della trasparenza dell aria

Rapidamente la sua trasparenza all'aumentare della dose assorbita, sviluppando una cataratta. il polmone, venendo a contatto con l'aria esterna, è colpito...

Contiene il lemma di dizionario «foschia» wikimedia commons contiene immagini o altri file su foschia (en) foschia, su enciclopedia britannica, encyclopædia... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 6 settembre 2022

