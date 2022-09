Si inserisce in un foro prima della vite - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si inserisce in un foro prima della vite. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : TASSELLO

Significato/Curiosita : Si inserisce in un foro prima della vite

Corrispondente a un dado, solitamente di forma esagonale, il quale presenta un foro in cui è ricavata una filettatura complementare a quella della vite. l'elemento...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi tassello (disambigua). il tassello mungo è un sistema di fissaggio a muro utilizzato negli edifici... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 6 settembre 2022

Altre definizioni con inserisce; foro; prima; della; vite; S inserisce nella porta USB; Si inserisce nelle coronarie; Si inserisce nella federa; Sui natanti si inserisce quello automatico; Il Cristoforo celeberrimo esploratore; Fra il rosso e il verde al semaforo ; Lo sbocco francese del traforo ferroviario del Fréjus; Il Bosforo lo collega al Mediterraneo; Il frutto che matura prima ; Benazir, la prima donna premier del Pakistan; La decide l allenatore prima della partita; prima della cottura di alcuni legumi e cereali; Lieve diminuzione della trasparenza dell aria; Un amaro... della Basilicata; Trave che collega poppa e prua della nave; Specialista della scherma come Rossella Fiamingo; Acquavite orientale; Acquavite italiana; Il Mincio è il fiume di Mantova, il Cimino è un monte nei pressi di vite rbo; Un architetto folignate allievo di Vanvite lli; Cerca nelle Definizioni