L inno che si suona negli eventi sportivi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L inno che si suona negli eventi sportivi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : NAZIONALE

Significato/Curiosita : L inno che si suona negli eventi sportivi

1946, come inno nazionale provvisorio, ruolo che ha conservato anche in seguito rimanendo inno de facto della repubblica italiana. nei decenni si sono susseguite...

Sportivo, il termine generico con cui si indica una squadra nazionale. altri progetti wikizionario wikizionario contiene il lemma di dizionario «nazionale»... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 6 settembre 2022

Altre definizioni con inno; suona; negli; eventi; sportivi; Le mine che mietono vittime inno centi; S è desta nell inno di Mameli; _ save thè Queen, l inno nazionale inglese; Permette all accusato di dimostrare la propria inno cenza; La sua pelle suona ; Veniva suona to da Paganini; Si suona con o senza archetto; Le suona vano Chet Baker e Dizzy Gillespie; Il calcio per chi vive negli Stati Uniti ing; Vi siede il pubblico negli stadi; Vive negli iglù; È rettilinea negli aeroporti; Attribuzione di carattere divino a cose o eventi ; eventi non previsti né intenzionali; Particolare disposizione a giudicare gli eventi ; Inserire di nuovo una somma nel bilancio preventi vo; Soprannome degli sportivi della nazionale francese; sportivi che... sollevano; sportivi che combattono in pedana; Lo battono gli sportivi ; Cerca nelle Definizioni