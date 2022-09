Gruppo di alpinisti legati a una stessa fune - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gruppo di alpinisti legati a una stessa fune. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CORDATA

Significato/Curiosita : Gruppo di alpinisti legati a una stessa fune

alpinisti polacchi finanziavano le loro spedizioni dipingendo le ciminiere delle fabbriche con grande velocità, utilizzando le corde e le tecniche di...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi cordata (disambigua). la cordata è un gruppo di due o più arrampicatori o alpinisti che compiono... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 6 settembre 2022

