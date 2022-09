Un gioco che simula azioni militari ing - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un gioco che simula azioni militari ing. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SOFTAIR

Significato/Curiosita : Un gioco che simula azioni militari ing

Viene usato per identificare una modalità di gioco; nella modalità rp il giocatore deve compiere azioni che compirebbe nella realtà. stare in piedi su una...

Se stai cercando il film italiano, vedi aria compressa - soft air. il softair (anche noto come air soft) è uno sport di squadra basato sulla simulazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 6 settembre 2022

Altre definizioni con gioco; simula; azioni; militari; Si fa con la vista in un noto gioco enigmistico; gioco di società con numeri e schede; Mettere in gioco o a repentaglio; Il gioco delle tre carte... alla francese; Verbo del simula tore; Una simula zione per ingannare; Un gioco da tavolo che simula guerre; simula zione di buoni sentimenti; Le stazioni degli autobus urbani; Società quotate con azioni più affidabili ing; In Borsa sono le società con azioni più affidabili; Decorazioni geometriche dell arte islamica; militari della cavalleria leggera; Il disegno che si rifà ai tessuti mimetici militari ; Edificio in cui abitano militari ; La devono osservare i militari ; Cerca nelle Definizioni