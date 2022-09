Il frutto non gli cade mai lontano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il frutto non gli cade mai lontano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ALBERO

Significato/Curiosita : Il frutto non gli cade mai lontano

il fico comune (ficus carica l., 1753) è un albero da frutto dei climi subtropicali temperati appartenente alla famiglia delle moraceae, del quale rappresenta...

Germani. alberi di bassa altezza, più precisamente un gruppo di abeti innevati un albero di media altezza un albero molto caratteristico albero di olivo...

