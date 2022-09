Chiesa che risale alla tradizione protestante - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Chiesa che risale alla tradizione protestante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : RIFORMATA

Significato/Curiosita : Chiesa che risale alla tradizione protestante

tradizione, che incorpora i decreti dogmatici elaborati nei sette concili ecumenici, le scritture e l'insegnamento dei padri della chiesa. la chiesa ortodossa...

Chiese riformate nel mondo sono designate con diversi nomi, fra i quali, per esempio, "chiesa evangelica riformata", "chiesa cristiana riformata", "chiesa... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 6 settembre 2022

