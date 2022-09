La cavallina di una poesia di Pascoli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La cavallina di una poesia di Pascoli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : STORNA

Significato/Curiosita : La cavallina di una poesia di pascoli

la cavalla storna è una poesia composta da giovanni pascoli in memoria del padre ruggero, assassinato nel suo carro sulla strada di ritorno verso casa...

Poesia è ispirato il film cavallina storna del 1953 diretto da giulio morelli. ^ "la cavalla storna", su viv-it.org. storno, in vocabolario treccani. ^ rio... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 6 settembre 2022

