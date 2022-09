Caratteristica necessaria - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Caratteristica necessaria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : REQUISITO

Significato/Curiosita : Caratteristica necessaria

Potenza anestetica, che deriva dalla liposolubilità del farmaco, caratteristica necessaria per l'attraversamento delle membrane; inizio e durata della loro...

Un requisito funzionale (f, rf, o fr dall'inglese "functional requirement"), nell'ambito dell'ingegneria del software, è un requisito che definisce una... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 6 settembre 2022

Altre definizioni con caratteristica; necessaria; caratteristica di chi è coraggioso e altruista; La caratteristica di ciò che non piace alla vista; caratteristica delle notizie del giorno; Cellula caratteristica del tessuto osseo dell adulto; Che è fatto necessaria mente prima di un certo atto; Fase non necessaria per la stampa di foto digitali; La chiusura resa necessaria dal Covid-19; La quantità quotidiana di energia che è necessaria al corpo umano; Cerca nelle Definizioni