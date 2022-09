Il capoluogo della regione dei Paesi della Loira - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il capoluogo della regione dei Paesi della Loira. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : NANTES

Significato/Curiosita : Il capoluogo della regione dei paesi della loira

I paesi della loira (in francese pays de la loire /pe'i d la lwa/) sono una regione amministrativa francese. comprendono la valle della loira, patrimonio...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi nantes (disambigua). nantes (afi: [nant]; in francese /n~t/; in bretone naoned, /'nãunt/)... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 6 settembre 2022

