Un assassino che... fa rima con orario - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un assassino che... fa rima con orario. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SICARIO

Significato/Curiosita : Un assassino che... fa rima con orario

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi sicario (disambigua). un sicario, nel lessico criminale, è l'esecutore materiale di un omicidio... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 6 settembre 2022

Un pericoloso assassino ; Il colore dei romanzi in cui si scopre l assassino ; Un assassino prezzolato; È dell assassino in un film con Viggo Mortensen; In un noto proverbio fa rima con pecorelle; Si inserisce in un foro prima della vite; Il frutto che matura prima ; Benazir, la prima donna premier del Pakistan; L Intercity sull orario ; time = orario ridotto; Si calcola in base al meridiano centrale di un fuso orario ; Vende medicine fuori orario ;