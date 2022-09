L arte di potare in forme geometriche o bizzarre - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L arte di potare in forme geometriche o bizzarre. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : TOPIARIA

Significato/Curiosita : L arte di potare in forme geometriche o bizzarre

L'arte topiaria o ars topiaria in latino, consiste nel potare alberi e arbusti al fine di dare loro una forma geometrica, diversa da quella naturalmente... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 6 settembre 2022

Altre definizioni con arte; potare; forme; geometriche; bizzarre; Parte della candela a cui si dà fuoco; Il gioco delle tre carte ... alla francese; Gi uomini sono arte fici dei propri; Il noto gruppo rock di cui fece parte Phil Collins; L arte di potare creando forme geometriche o bizzarre; Grosse forbici per potare; Conosce l arte di potare; Strumento per potare; Quella cuneiforme è stata una delle prime; La Juliette protagonista di Copia conforme; Molluschi estinti, dalla conchiglia spiraliforme; Decorazioni geometriche dell arte islamica; Tipi di linee geometriche; Circoscrivono le figure geometriche; Bei tipi, persone bizzarre; bizzarre, stravaganti; Persone bizzarre, bei tipi;