Anche detta nocciolina americana - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Anche detta nocciolina americana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ARACHIDE

Significato/Curiosita : Anche detta nocciolina americana

Incidere un anello trovato come premio in un pacchetto di noccioline. dopo aver trascorso anche la notte assieme, varjak scopre che holly non è in nessuno...

Forno quali biscotti, torte o merendine. dai semi di arachide, inoltre, si ricava l'olio di arachide, che trova un ampio uso in cucina grazie ad un punto... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 6 settembre 2022

Altre definizioni con anche; detta; nocciolina; americana; Pianta da cui si producono anche carta e tessuti; Quello di potassio è usato anche come deodorante; In cucina... ma in certe notti anche in cielo; Si scatta anche con il flash; Attento ai detta gli; La pianta detta anche pepe dei monaci; Modificare i detta gli di una nuova legge; Così è detta una frase seducente: da __; nocciolina americana; Grande capitale sudamericana ; Tribù nativa americana a cui apparteneva Geronimo; Precede Angeles nel nome di una metropoli americana ; La Jong scrittrice americana ; Cerca nelle Definizioni