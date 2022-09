Analogie che spiegano cosa si intende dire - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Analogie che spiegano cosa si intende dire. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ESEMPI

Altre definizioni con analogie; spiegano; cosa; intende; dire; Permette di rilevare analogie ; Studia le analogie tra le diverse specie animali; spiegano le opere del museo attraverso gli auricolari; Si spiegano al volo; Si spiegano per volare; Si spiegano a tavola; Recita in un film ma quasi mai dice qualcosa ; L essenza di una cosa ; La si morde per non dire qualcosa ; Lo chiude chi lascia correre qualcosa ; Lo declina chi non intende accettarlo; Un fanfarone molto abile nel darla a intende re; Nella prima metà del 400 fu sovrintende nte alla costruzione del Duomo di Milano; Lui di circuiti se ne intende ; Si può dire di un oggetto consumato dal tempo; La si morde per non dire qualcosa; In un modo di dire accompagna la croce; Può confessare e dire messa;