Un amaro... della Basilicata - Cruciverba

Soluzione 6 lettere : LUCANO

Significato/Curiosita : Un amaro... della basilicata

L'amaro lucano è un liquore dolce amaro a base di erbe prodotto dalla amaro lucano s.p.a. a pisticci scalo, in provincia di matera. il motto dell'azienda...

lucano di sabiona o lugano (v secolo) – vescovo venerato come santo marco anneo lucano (39-65) – poeta romano mimmo lucano (1958) – politico e attivista... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 6 settembre 2022

