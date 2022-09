Acque con proprietà terapeutiche - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Acque con proprietà terapeutiche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : TERMALI

Significato/Curiosita : Acque con proprieta terapeutiche

Situati in corrispondenza di sorgenti termali, in cui si sfruttano le proprietà terapeutiche dei vari tipi di acqua. sin dagli albori della storia l'acqua è...

Corrispondenza delle sorgenti termali e che sono dotate di impianti per la somministrazione di idroterapie. l'acqua erogata dalla sorgente termale è calda, con temperature... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 6 settembre 2022

Altre definizioni con acque; proprietà; terapeutiche; Vi nacque Petrarca; Regione storica balcanica in cui nacque Spartaco; L azione delle acque e dei venti sulle rocce; Vi nacque Claudio Monteverdi; Mettere a nome di qualcuno una proprietà ; Qualsiasi sostanza con proprietà adesive; I beni di proprietà di un azienda; Le proprietà di un ente pubblico; Millanta capacità terapeutiche ma non è un medico; Era uno strumento per bruciature terapeutiche ; Ha virtù terapeutiche ; Cerca nelle Definizioni