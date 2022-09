Acidi come DNA e RNA - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Acidi come DNA e RNA. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : NUCLEICI

Significato/Curiosita : Acidi come dna e rna

Filamento di dna o rna esistente abbinato a un filo modello. per iniziare la sintesi, un breve frammento di rna, chiamato primer, deve essere creato e abbinato...

Sulla struttura degli acidi nucleici ebbe inizi più lenti di quella sulle proteine, soprattutto perché gli acidi nucleici non si trovano, come invece... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 6 settembre 2022

Altre definizioni con acidi; come; Non lo intaccano gli acidi ; Sigla per gli amminoacidi essenziali; Lo sono i terreni poveri di acidi ; Indica l alcalinità o l acidi tà d una soluzione; Sono nati come Trade Unions; Quello di potassio è usato anche come deodorante; Specialista della scherma come Rossella Fiamingo; A molti piace come digestivo; Cerca nelle Definizioni