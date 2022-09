Trasformazione da stato gassoso a liquido - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Trasformazione da stato gassoso a liquido. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CONDENSA

Significato/Curiosita : Trasformazione da stato gassoso a liquido

Allo stato liquido (raffreddato al di sotto di -161 °c, ovvero 112 k) e il ferro allo stato gassoso (riscaldato oltre i 2 750 °c, ovvero 3 023 k). a temperatura...

Su superfici può avvenire in due modi: condensazione a film: il vapore condensa sulla superficie creando un film di liquido, che percola verso il basso... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 5 settembre 2022

