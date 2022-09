Si sbatte per pulirlo dalla polvere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si sbatte per pulirlo dalla polvere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : TAPPETO

Significato/Curiosita : Si sbatte per pulirlo dalla polvere

Martellare il muro in piena notte. mrs. wicket si sveglia, va da bean e gli dice di fare silenzio, dopodiché sbatte la porta e la bottiglia cade sul pavimento...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi tappeto (disambigua). un tappeto è un drappo di tessuto di materiale vario, generalmente di... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 5 settembre 2022

Altre definizioni con sbatte; pulirlo; dalla; polvere; Andare a sbatte re contro; Si può avvertirla sbatte ndo il gomito; L incessante rumore del mare che sbatte ; sbatte re gli albumi o la panna; Alimento ricavato dalla sugna; Separare i granelli dei cereali dalla spiga; Giudicato pessimamente dalla critica; Molluschi estinti, dalla conchiglia spiraliforme; Usata nelle armi da fuoco: polvere __; L aspirapolvere oltremanica: __ cleaner ing; Spezia in polvere o sotto forma di bastoncini; Lo scrittore statunitense di Chiedi alla polvere ; Cerca nelle Definizioni