Il saluto di chi va a dormire - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il saluto di chi va a dormire. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : BUONANOTTE

Significato/Curiosita : Il saluto di chi va a dormire

Caratterizzato dall'incapacità di dormire nonostante l'organismo ne abbia il reale bisogno fisiologico. questo è associato a un cattivo funzionamento diurno...

buonanotte, punpun ( oyasumi punpun) è un manga scritto ed illustrato da inio asano. in giappone è pubblicato da shogakukan a partire dall'agosto... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 5 settembre 2022

