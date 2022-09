Ricordate in un discorso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ricordate in un discorso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : CITATE

Significato/Curiosita : Ricordate in un discorso

Della chiesa. di seguito viene riportato il testo del discorso: ^ la storia “vera” del discorso papale più celebre di tutti i tempi, su lastampa.it, 30...

Pietro citati (firenze, 20 febbraio 1930 – roccamare, 28 luglio 2022) è stato uno scrittore, saggista, critico letterario e biografo italiano. nato a firenze... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 5 settembre 2022

Altre definizioni con ricordate; discorso; Lo si dà al discorso ; Manca al discorso dell incongruente; Relativi al filosofo del discorso sul metodo; In un discorso , può esserne il centro; Cerca nelle Definizioni