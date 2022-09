C è quello finanziario e quello idrogeologico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: C è quello finanziario e quello idrogeologico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : DISSESTO

Significato/Curiosita : C e quello finanziario e quello idrogeologico

Il dissesto idrogeologico è l'insieme dei processi geomorfologici che producono la degradazione del suolo e di conseguenza l'instabilità o la distruzione...

Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 5 settembre 2022

