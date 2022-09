Quello di Adriano fu costruito a Roma nel 135 d.C - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quello di Adriano fu costruito a Roma nel 135 d.C. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ATENEO

Significato/Curiosita : Quello di adriano fu costruito a roma nel 135 d.c

«[tempio] di tutti gli dei»), in latino classico pantheum, è un edificio della roma antica situato nel rione pigna nel centro storico, costruito come tempio...

ateneo di naucrati – scrittore e sofista greco antico del ii secolo d.c. ateneo – poeta greco antico citato da diogene laerzio ateneo meccanico – filosofo...

