Pianta rampicante con grappoli di fiori lilla - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pianta rampicante con grappoli di fiori lilla. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : GLICINE

Significato/Curiosita : Pianta rampicante con grappoli di fiori lilla

Ermafroditi e profumati, con corolla papilionacea di colore azzurro-lilla o malva, riuniti in vistosi grappoli pendenti lunghi 20–30 cm, con fioriture a fine...

– "glicine" rimanda qui. se stai cercando la canzone di noemi, vedi glicine (singolo). disambiguazione – se stai cercando il colore, vedi glicine (colore)... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 5 settembre 2022

