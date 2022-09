Vi nacque Petrarca - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vi nacque Petrarca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : AREZZO

Significato/Curiosita : Vi nacque petrarca

Disambiguazione – "petrarca" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi petrarca (disambigua). francesco petrarca (arezzo, 20 luglio 1304 –...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi arezzo (disambigua). arezzo (ascolta[·info]) è un comune italiano di 96 516 abitanti, capoluogo... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 5 settembre 2022

