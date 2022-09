La modalità con cui si guardano film online ing - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La modalità con cui si guardano film online ing. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : STREAMING

Significato/Curiosita : La modalita con cui si guardano film online ing

Nel campo delle telecomunicazioni, lo streaming, in italiano flusso multimediale o flusso audiovisivo, identifica un flusso di dati audio/video trasmessi... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 5 settembre 2022

Altre definizioni con modalità; guardano; film; online; modalità di cottura sana e leggera: al __; Tremare come un telefono in modalità silenziosa; Dosi e modalità d uso di un farmaco; modalità di navigazione privata su internet; Insiemi di schemi o modelli che riguardano una certa disciplina; Tutte le vicende che riguardano una persona; Si guardano dal basso; Lo sono i fatti che ti riguardano ; L attrazione di un film con Michael Douglas; Quella televisiva realizza film ati fra; Il film Disney con Timon e Pumba; Le Mine in un film di Ferzan Özpetek; Ci fa navigare se è online ; Assembramento improvviso organizzato online ; Vende online ai Cinesi; L iscritto al forum online ; Cerca nelle Definizioni