Invasero la Mesopotamia intorno al 2000 a.C - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Invasero la Mesopotamia intorno al 2000 a.C. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : AMORREI

Significato/Curiosita : Invasero la mesopotamia intorno al 2000 a.c

Genti accadiche erano presenti in mesopotamia fin dal proto-dinastico ii e iii (2750-2350 a.c.). gli accadi rappresentano la vistosa manifestazione storica...

Indicata come "la montagna degli amorrei". un nome di anno di shar-kali-sharri (2217-2193) menziona uno scontro con gli amorrei sempre in quell'area. testi... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 5 settembre 2022

